Governo, Salvini: io leale, ma se poi Di Battista mi attacca...

"Noi abbiamo avuto 9 milioni di consensi e in Parlamento siamo la metà: mi dicono 'vai a votare, raddoppieresti i parlamentari' ma non rompo in base ai sondaggi e alle convenienze. Io ho dato la parola, sono leale ma basta che si facciano le cose". Lo afferma Matteo Salvini a Porta a Porta. "Se invece di ripartire, però, ricominciano le polemiche con Di Battista e Grillo... Gli italiani mi pagano lo stipendio per fare il ministro, non per litigare".