Governo, Salvini: "Gli insulti di Di Maio e Grillo non sono utili"

"La Lega vuole continuare a lavorare, se i Cinque stelle vogliono continuare a litigare o hanno nostalgia di accordi con la sinistra lo dicano chiaramente. Se Di Maio e Grillo pensano di andare avanti insultando me e la Lega e l'Italia tutti i giorni, non penso sia cosa utile". Lo ha detto il leader della lega, Matteo Salvini a Foggia. In una intervista Beppe Grillo aveva detto di voler accompagnare "a calci al Viminale" il leader leghista.