Governo, Salvini: "Escludo rimpasto, avanti così per 5 anni"

Matteo Salvini ha escluso categoricamente l'ipotesi di un rimpasto di governo.

"L'obiettivo è quello di andare avanti per cinque anni con questa squadra, questa maggioranza - ha affermato -. Il resto mi interessa zero". In merito poi all'incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, avvenuto al termine dei funerali di Stato di Giorgio Napolitano, il vicepremier e ministro dei Trasporti ha ribadito la "totale fiducia e la totale sintonia" nel premier e nell'intero governo.