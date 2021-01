Governo, Salvini: "Cercate complici per non perdere la poltrona"

Ansa

"Non state cercando dei volenterosi, dei responsabili, ma dei complici per non perdere la poltrona". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, nelle dichiarazioni di voto al Senato sulla fiducia al governo. "Ringrazio gli italiani per aver seguito questo dibattito surreale, perché qui dentro il problema è perdere la poltrona, mentre per molti cittadini è perdere il lavoro. Alcuni colleghi mi hanno fatto vergognare di essere senatore".