Governo, Renzi: "Vediamo cosa farà il M5s, può accadere di tutto"

"Mai vista una crisi di governo gestita così. Se non fosse una cosa seria ci sarebbe da ridere. Adesso vedremo che cosa farà il M5s, può davvero accadere di tutto". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Salvini sente scivolarsi via la poltrona e sa che solo con il potere potrà avere ancora un (breve) futuro. Il capitano si è impaurito di brutto e offre tutto a Di Maio. Scene da far impallidire il calciomercato", aggiunge l'ex premier.