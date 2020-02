Governo, Renzi: "Nessun appoggio esterno, o dentro o fuori"

Italia Viva non darà alcun appoggio esterno al governo. Lo ha detto Matteo Renzi prima di incontrare i suoi parlamentari. "Sono termini che andavano bene nella prima Repubblica, non ha senso, o stai dentro o stai fuori", ha spiegato. "Dobbiamo decidere cosa fare da grandi - ha poi aggiunto -, noi non abbiamo mai messo in discussione l'appartenenza a questa maggioranza. Lo ha fatto Conte con parole molto dure e spiacevoli".