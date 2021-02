Governo, politica energetica da Mise a ministero Transizione ecologica

"Al ministero della Transizione ecologica sono trasferite le funzioni esercitate dal ministero dello Sviluppo economico in materia di politica energetica, ferme restando le competenze in materia di liberalizzazione e concorrenza dei mercati e sicurezza degli approvvigionamenti di energia". E' questo scritto in una bozza di decreto per il trasferimento di alcune competenze del Mise al nuovo dicastero presieduto da Roberto Cingolani.