Governo, Orlando e Franceschini: "Via i due vicepremier"

Il vicesegretario vicario del Pd Andrea Orlando e il dem Dario Franceschini esortano a rinunciare allo schema di un governo con due vicepremier. A twittare per primo la proposta è stato l'ex ministro della Cultura: "Per una volta Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di posti. Per andare avanti cominciamo a eliminare i vicepremier". Subito dopo Orlando ha ritwittato il messaggio.