Governo, oggi Conte sale al Quirinale: nel pomeriggio il giuramento

"Si sono chiusi nel palazzo e hanno deciso, Renzi, Di Maio, gente che si denunciava fino alla settimana prima, Boschi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ad Agorà su Rai3, aggiungendo che quello che sta per nascere "è un governo che non dura, il collante delle poltrone può tenerti insieme per qualche mese, ma non per anni".