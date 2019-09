Governo, nodo sottosegretario nella trattativa: il giuramento rischia di slittare

Sembra che resti aperta la questione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio nelle trattative tra Conte e M5s. Il Movimento ha indicato Vincenzo Spadafora, gradito anche al Pd, ma il premier non sarebbe d'accordo e vorrebbe Roberto Chieppa, segretario generale di Palazzo Chigi. I pentastellati spiegano che sperano in una soluzione entro il pomeriggio, in modo che Conte possa salire al Colle in serata. Probabile che il giuramento slitti.