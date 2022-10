Governo, ministro Istruzione: "Scuola sia ascensore sociale"

Il ministro dell'Istruzione del governo Meloni, Giuseppe Valditara, ha parlato della sua idea di scuola.

"Il valore dell'istruzione, a partire dal rispetto per i docenti, è al centro del mio impegno che porterò avanti ascolto e confronto costruttivi", ha detto. Valditara ha assicurato che "lavoreremo per una scuola che torni a essere un vero ascensore sociale e che non lasci indietro nessuno".