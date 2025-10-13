Governo, Meloni riunisce i leader sulla Manovra: la Lega insiste sulle banche

Nella serata di domenica è andato in scena un nuovo vertice di governo con al centro la Manovra. Oltre al premier Giorgia Meloni presenti anche gli altri leader dei partiti di maggioranza: Tajani, Salvini e Lupi insieme al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Tra i punti della discussione il contributo che dovrebbero versare le banche. Secondo fonti qualificate, partendo della misura delle Dta già sperimentata, una delle ipotesi è quella di siglare un'intesa come quella dello scorso anno e quindi applicare per il 2027 e 2028 un anticipo di cassa. La Lega, fautrice di un contributo sostanzioso che permetterebbe di coprire una rottamazione più larga, punterebbe a ottenere una cifra che si aggira intorno ai 5 miliardi.