Governo, Meloni: "In piazza anche la Lega? Penso di sì"

Nel giorno della fiducia in Parlamento al nuovo governo anche la Lega potrebbe scendere in piazza a Roma con Fratelli d'Italia per contestare l'esecutivo di Giuseppe Conte. Lo ha detto Giorgia Meloni spiegando: "Presumo che alla fine ci saranno anche loro, lo auspico. Non avrebbe senso diversamente. Noi abbiamo lanciato per primi una mobilitazione di piazza, lunedì davanti a Montecitorio, senza bandiere di partito ma solo con i tricolori".