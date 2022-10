Governo, Meloni: "Ora ancora più chiaro che farò un esecutivo autorevole"

Giorgia Meloni risponde così a chi le domanda se sia dispiaciuta per il mancato voto di Forza Italia a Ignazio La Russa presidente del Senato: "Per me contano solo i risultati e mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole.

Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie". Quanto a Silvio Berlusconi che le chiedeva di far cadere i veti, la leader di FdI replica: "Non ho altro da dire".