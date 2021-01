Governo, Meloni: alleati riflettano, mozione sfiducia non rafforza Conte

Crisi e voto unica strada? "Per noi rimane la strada naturale, e se anche il resto dell'opposizione è d'accordo, il momento per agire è ora. Tra sei mesi si apre il semestre bianco e diventa impossibile sciogliere le Camere". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni al Corriere della sera. Quanto alla mozione di sfiducia a Conte, con FI che non ha raccolto e la Lega sostiene che così si aiuta il premier a restare al suo posto.