Governo, Matteo Salvini: "Non sarò io a farlo cadere"

"Non ci penso proprio a far saltare il governo? "Anzi abbiamo, ancora troppe cose da fare". Lo ribadisce il leader della Lega, Matteo Salvini, che, intervistato da QN, aggiunge: "Mi auguro che qualcuno non voglia far saltare il tavolo per interessi di partito. Io non ho intenzione né di andare a votare prima del previsto, né di tornare al passato". "Io - afferma - non rispondo alle provocazioni".