Governo, Landini (Cgil): "Meloni si confronti presto con noi"

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini chiede un incontro al governo Meloni.

In particolare i sindacati vogliono un "confronto su temi essenziali come una riforma fiscale che aumenti il netto in busta paga dei lavoratori dipendenti e il reddito dei pensionati, ma che affronti anche il tema della precarietà", ha detto Landini. "Non ho sentito parlare di tassazione degli extraprofitti o di un intervento sulle bollette", ha aggiunto.