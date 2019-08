Governo, la Lega ha ritirato la mozione di sfiducia al premier Conte

La Lega ha ritirato la mozione di sfiducia al Senato presentata nei confronti del premier Giuseppe Conte. Lo hanno reso noto fonti vicine al Carroccio. La Lega ha deciso di ritirare la risoluzione per due ragioni: la prima è che non avrebbe senso dopo aver ascoltato il premier annunciare le dimissioni. La seconda, perché avendo aperto uno spiraglio a lavorare assieme per completare le riforme sarebbe stato incoerente presentarla.