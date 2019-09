Governo, la Boschi: un sottosegretario toscano su 27 del Pd ci stava

"Come avevano già detto la segretaria del Pd toscano Simona Bonafé e il sindaco di Firenze Dario Nardella, ho soltanto detto che mi dispiace che il Pd toscano, che è il Pd più forte d'Italia, non abbia nessun rappresentante tra i 27 membri Pd del governo. E spero che non ci sia nessun retropensiero in questa scelta". Lo ha scritto su Facebook Maria Elena Boschi. "Uno su 27 forse ci stava, tutto qui, senza polemica", ha aggiunto.

"Mi piacerebbe tanto - prosegue la Boschi - che si desse spazio alle mie frasi sulla violenza contro le donne almeno quanto si dà spazio alle presunte polemiche interne. Comunque ce ne faremo una ragione: abbiamo votato questo governo, con mille difficoltà personali, per non aumentare l'Iva. Non per aumentare i sottosegretari".



"Un augurio di buon lavoro a chi fa parte del Governo, un abbraccio ai bravissimi amici - toscani e non - che sono rimasti fuori dall'esecutivo ma che daranno comunque una mano all'Italia". ha concluso la deputata dem sul social.