Governo, il Cdm approva la legge olimpica

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Olimpiadi di Milano-Cortina e Atp Finals di Torino. La legge olimpica servirà a dare una governance per gestire al meglio i Giochi invernali del 2026. "Avanti per lavorare al meglio alla sfida che ci attende con Milano-Cortina 2026", ha commentato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.