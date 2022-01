Governo, Gubitosa: M5s ha sdoganato manovre espansive, ora ristori a imprese

Facebook

"Durante i governi presieduti da Giuseppe Conte il M5s ha sdoganato in Europa manovre espansive che erano state bandite da anni: dobbiamo continuare su questa linea contro l'austerità. Per questo serve un nuovo scostamento di bilancio che consenta di dare subito soldi alle imprese ed alle attività per continuare la ripartenza e soprattutto abbassare i costi delle bollette". Lo ha detto il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa.