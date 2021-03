Governo, Grillo al M5s: "Draghi va giudicato su quello che farà"

"Dopo la caduta - non necessaria - del governo Conte, Mattarella ha proposto un governo di emergenza sanitaria, economica ed ecologica presieduto da Draghi. La grande maggioranza della popolazione dichiara di aver fiducia in Draghi. Una minoranza lo guarda con sospetto o avversione. Starà a lui e a noi M5s dimostrare chi dovrà cambiare opinione su quello che Draghi farà. Non su quello che ha fatto". E' quanto scrive Beppe Grillo in un post.