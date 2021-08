Ansa

Se Draghi andasse al Quirinale si dovrebbe andare al votare? "Onestamente penso di sì. Siamo in una democrazia, piuttosto che soluzioni pasticciate meglio il momento elettorale". Lo dice il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. L'ipotesi del premier al Quirinale "è un argomento molto dibattuto - aggiunge Giorgetti - Draghi è una delle persone più adeguate per quella carica. Prima o poi quella potrebbe essere la sua destinazione".