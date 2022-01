Governo, Giorgetti: "Non mi dimetto ma sarà un anno complicato"

"Abbiamo chiarito tutto. Non mi dimetterò". Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dopo che fonti leghiste avevano parlato delle sue intenzioni di lasciare l'incarico nel governo Draghi. Giorgetti lo ha chiarito dopo un incontro con Salvini, in vista di un confronto con il premier, ma ha aggiunto: "Va deciso come affrontare un nodo molto complicato, con problemi molto seri, dall'aumento dei prezzi dell'energia all'inflazione. Il governo deve essere compatto".