Governo, Giorgetti: "Draghi al posto di Conte? Verosimile"

La notizia secondo cui Mario Draghi, ex presidente della Bce, potrebbe diventare presidente del Consiglio al posto di Giuseppe Conte è stata definita "verosimile" da Giancarlo Giorgetti. Secondo il vicesegretario della Lega, "chi gira gli ambienti politici romani vede il governo, e in particolare il premier, molto in difficoltà e non in linea con il profilo che vuole darsi". Draghi potrebbe essere "disponibile a un ruolo politico", ha concluso Giorgetti.