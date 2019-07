Governo, Giorgetti: avanti con M5s se ok ad autonomia

Continuare a stare al governo con il M5s "vale la pena se si può arrivare al risultato che abbiamo in mente da sempre che è l'autonomia". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti intervenendo alla festa della Lega a Golasecca nel Varesotto. "Non accettiamo di stare al governo se prevalgono le ragioni del no, la nostra visione è quella di un'Italia del sì", ha quindi aggiunto.