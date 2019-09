Governo, Giarrusso: "Fiducia solo se il Pd chiarisce su Atlantia"

Il senatore M5s Mario Giarrusso voterà "la fiducia al governo Conte" soltanto se il nuovo ministro dei Trasporti Paola De Micheli (Pd) "chiarirà su Atlantia". Il riferimento è a un'intervista alla Stampa in cui la nuova responsabile del dicastero ha escluso la revoca della concessione di Autostrade. "La posizione del M5s è chiara - spiega Giarrusso -: noi siamo per la revoca e non diamo la fiducia se si inizia subito a martellare l'accordo".