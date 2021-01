Governo, Franceschini: serve responsabilità per evitare una crisi in piena pandemia

ansa

"Credo bastino un po' di buonsenso e di buona volontà per evitare una crisi di governo in piena pandemia. Martedì mandiamo il Recovery in Parlamento e subito, come ha proposto Nicola Zingaretti, avviamo un confronto nella maggioranza per un patto programmatico di legislatura". Lo scrive su Twitter il capo delegazione Pd al governo, Dario Franceschini.