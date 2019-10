Governo, Fraccaro: assumo delega aerospazio, obiettivo rilancio

"Con grande soddisfazione che ho assunto la delega per le politiche per i programmi spaziali e aerospaziali". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. "Eserciterò questa funzione con il massimo impegno affinché l'Italia abbia il ruolo da protagonista che le spetta in campo aerospaziale per favorire lo sviluppo di tutto il sistema-Paese", aggiunge. "Il nostro obiettivo è rilanciare le politiche aerospaziali".