Governo Draghi, Zingaretti: "Raccogliamo i risultati del nostro serio lavoro"

Ansa

Quella del governo Draghi è "una squadra inedita: era la sfida più difficile". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aggiungendo: "Abbiamo conferito la totale fiducia al presidente del Consiglio e ora raccogliamo i risultati del ruolo serio che abbiamo svolto. In un passaggio difficilissimo il Partito democratico ha mantenuto una grande unità. Non era scontato, è stata una prova che ci ripropone come forza centrale del cambiamento".