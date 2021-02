Governo Draghi, Salvini: "Fiero dei leghisti scelti, faremo cambiare la rotta"

Matteo Salvini esprime soddisfazione per la squadra di governo presentata dal nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. "Sono davvero molto contento. Se in questo governo non ci fosse la Lega, saremmo a guardare da fuori un governo di sinistra. Io non avevo chiesto alcun ministero", afferma il leader del Carroccio. E aggiunge: "Abbiamo tre incarichi importanti e tre persone che sapranno interpretarli al meglio".