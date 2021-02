Governo Draghi, Meloni: "Hanno provato a convincermi ma mantengo la parola"

Ansa

"Il tentativo di convincerci c'è stato, ma chi ci conosce sa che su queste cose abbiamo una parola sola". Lo afferma la leader FdI, Giorgia Meloni, rimarcando il suo no al governo Draghi. "Se ci asterremmo lo valuteremo alla fine, sulla base del perimetro del governo e del programma. Di certo, non voteremo la fiducia. Dall'opposizione non avremo preconcetti e se ci saranno provvedimenti che riteniamo giusti li voteremo", aggiunge.