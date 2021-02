Governo Draghi, Licheri (M5s): "Sì alla fiducia, ma non sarà sempre scontato"

Il "sì" del M5s "non sarà mai incondizionato". Lo ha detto il capogruppo 5 Stelle al Senato, Ettore Licheri, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi. "Sarà un sì vigile, direi guardingo. Non dia mai per scontato il nostro sì perché noi, mi permetta questa licenza verbale, le romperemo le scatole. Sul tavolo abbiamo il blocco dei licenziamenti e degli sfratti e noi le romperemo le scatole", ha aggiunto.