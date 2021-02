Governo Draghi, Grillo: "I Grillini non sono più marziani" 

Ansa

In un post pubblicato sul suo blog, Beppe Grillo interviene nella polemica sulla fiducia al governo Draghi, che ha già portato all'espulsione dei 15 senatori del Movimento 5 stelle che mercoledì hanno votato No. "Oggi, alle 21:55 la sonda Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà sulla Terra, più precisamente alla Camera. I Grillini non sono più marziani", scrive il garante del M5s.