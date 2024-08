Governo approva dl Omnibus, c'è contributo a sfollati per crollo di Scampia

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge omnibus con misure che vanno dal fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia e l'aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i "Paperoni" che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Per i 220 nuclei familiari coinvolti nel crollo di Scampia il governo ha previsto un contributo mensile fino a che non troveranno una sistemazione stabile e comunque entro il 31 dicembre 2025. "Viene riconosciuto un contributo da 400 euro a nucleo familiare fino a un massimo di 900. Una somma aggiuntiva alle famiglie con persone anziane (65 anni) e/o disabili", ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.