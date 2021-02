Governo, Di Maio: "Voto Sì a Draghi per difendere i risultati del M5s"

di maio

Luigi Di Maio voterà "convintamente sì" al quesito indetto dal M5s sulla piattaforma Rousseau sul sostegno a un governo presieduto da Mario Draghi. Lo ha dichiarato lui stesso, aggiungendo: "Non esiste una maggioranza senza di noi. Semplicemente disimpegnarci dal governo vuol dire non dare una maggioranza e un governo a questo Paese. Dobbiamo partecipare per difendere quello che abbiamo ottenuto e spendere bene quello che abbiamo conquistato".