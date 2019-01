Governo, Di Maio: "In otto mesi mai parlato di rimpasto"

"In questi otto mesi e mezzo di governo giuro che non abbiamo mai parlato di rimpasto". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a un'emittente sarda. "Non c'è mai stata una discussione sul come cambiare le poltrone e abbiamo sempre affrontato i temi. E anche in questo momento io non ho notizie di alcun rimpasto", ha aggiunto il vicepremier smentendo così particolari tensioni tra M5s e Lega.