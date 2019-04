Governo, Di Maio: avanti con Salvini, ma basta scortesie all'M5s

"Certo, siamo diversi", sottolinea Di Maio. "Ci sono delle diversità tra il M5S e la Lega, è evidente, ma per questo c'è anche un accordo di base, una road map che culminerà al termine del naturale corso della legislatura. In particolare su questo aspetto, credo di disporre delle opportune credenziali per rassicurare non solo gli italiani, ma anche gli investitori, i mercati finanziari e chi ci osserva con attenzione".



Della "flat tax", di cui "si discute accesamente", Di Maio dice che lui e il Movimento condividono "i termini e lo scopo". "Ne parla il contratto e sarà uno dei punti che occorrerà raggiungere, associandovi, a mio parere, comunque un principio di proporzionalità per fare in modo che il beneficio stesso sia distribuito con criterio verso le famiglie e il ceto medio", precisa il vicepremier.



Quanto invece al futuro posizionamento in Europa, Di Maio trova "paradossale", "un'alleanza europea con quei governi che rifiutano di accettare la ridistribuzione dei migranti che arrivano in Italia". "Sarebbe un controsenso lamentarsi con l'Ue perché non accetta le quote e poi stringere intese partitiche con gli stessi Paesi (penso ad Orbán) che sono causa della nostra emergenza. Paesi tra l'altro che ci ignorano e ci snobbano, violando le regole, mancando di rispetto all`Italia e agli italiani".



"A ognuno il suo, però, non voglio entrare nel merito dell'argomento. Ne faccio solo una questione di coerenza. Dal canto suo il M5S vuol dar vita ad un progetto nuovo, che cambi l'Europa dal'interno, che abbia al centro della propria agenda le imprese, il lavoro, la democrazia diretta, i diritti e l'ambiente", commenta Di Maio.