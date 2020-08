Governo, Di Maio: "Avanti con il taglio dei parlamentari"

La politica "deve dare il buon esempio di fronte ai cittadini" e proseguire fino in fondo con il taglio dei parlamentari. E' quanto afferma Luigi Di Maio, aggiungendo: "A ottobre alla Camera la proposta ha ottenuto il via libera definitivo con 553 voti favorevoli. In pratica tutte le forze politiche in Parlamento si schierarono insieme al M5s . Da qualche giorno, però, si sta alzando di colpo da parte delle opposizioni il coro dei no a questa riforma".