Governo, Di Maio: "Avanti con il taglio dei parlamentari"

"Questo governo è nato per dare risposte agli italiani. In primis abbiamo il taglio dei parlamentari da concretizzare". Lo afferma Luigi Di Maio aggiungendo: "Si tratta dell'ultima votazione alla Camera e poi elimineremo 345 poltrone, risparmiando mezzo miliardo di euro da investire in servizi". Il neo ministro degli Esteri poi ringrazia "il premier Conte per il lavoro che sta svolgendo. Sono certo che riuscirà a essere garante del nuovo esecutivo".