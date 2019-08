Governo, Di Maio a Zingaretti: "Leali a Conte, unico nome premier"

Continua la trattativa tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo governo. Questa mattina è avvenuta una telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, nel corso della quale il leader grillino ha ribadito al segretario dem di non accettare alcun veto su Giuseppe Conte. "Tutto il M5s è leale a Conte ed è l'unico nome come premier", ha sottolineato Di Maio a Zingaretti.