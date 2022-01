Governo dei leader, Renzi: l'idea non è sbagliata, ma io fuori

Instagram

Governo dei leader? "Non è sbagliata come idea. C'è un anno difficile, elettorale. Io faccio l'osservatore, non entro in gioco, ho già dato". Lo ha detto Matteo Renzi, commentando la proposta di Matteo Salvini circa la possibilità di formare, dopo l'elezione del presidente della Repubblica, un governo al cui interno siano presenti anche i leader dei partiti.