Governo, D'Uva (M5s): "La trattativa non è saltata, si va avanti"

Dopo lo stop al previsto incontro Pd-M5s di martedì mattina il capogruppo Cinquestelle alla Camera Francesco D'Uva interviene per chiarire: "Non mi risulta che la trattativa sia saltata". E precisa: "Si va avanti, una cosa per volta". L'esponente pentastellato aggiunge anche che su Conte "si è fatto un grandissimo passo avanti" e sottolinea: "Che non sia lui il punto è un'ottima notizia".