Governo, Cuperlo (Pd): minacciare crisi su giornale straniero è solo danno a Paese

"Se minacci la crisi di governo su un giornale straniero a Consiglio Ue in corso la sola conseguenza è fare un danno al governo e al Paese". Lo ha detto Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione Pd, in riferimento alle parole di Renzi. L'ex premier, in un'intervista a un quotidiano spagnolo, aveva criticato fortemente Conte sulla gestione del Recovery Fund.