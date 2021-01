Governo, Crimi: per M5S non ci sono margini per ricucire con Renzi

L'M5s chiude la porta a Italia Viva per gestire la crisi di governo. E' il capo politico Vito Crimi, a fare definitivamente chiarezza: "Leggiamo dichiarazioni e interviste di esponenti politici ancora convinti che ci sia spazio per ricucire con Renzi. Questo nonostante le mie e le nostre affermazioni nei giorni precedenti siano state chiarissime in tal senso. Allora lo ribadisco: per il Movimento non ci sono margini per ricucire con Renzi".