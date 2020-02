Governo, Crimi: "Le sparate di Renzi fanno male al Paese"

Non si placano le tensioni tra M5s e Italia Viva. "Sono preoccupato per il Paese, nel momento in cui Renzi fa queste sparate e si mette di traverso su ogni cosa, non fa male a me, a Conte o al governo, ma al Paese". Lo ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi, aggiungendo: "Se non avessimo avuto il senso di responsabilità di capire che il Paese è in una situazione difficile e che bisogna unire le forze, non avremmo formato questo governo".