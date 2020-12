Governo, Conte: "Rimpasto? I miei ministri sono i migliori" | Dpcm, il centrodestra occupa la Camera per protesta

Il rimpasto di governo "è una formula della vecchia politica " che "nessuna forza politica lo ha richiesto". Lo ha detto Giuseppe Conte, aggiungendo: " Sono il capitano di una squadra che ha superato una grande prova, i miei ministri sono i migliori". Intanto il centrodestra ha occupato la Camera in segno di protesta contro il fatto che il premier abbia tenuto una conferenza stampa per illustrare il Dpcm e non sia venuto in Aula.

"Non stiamo galleggiando, troveremo la sintesi" - Il governo "deve anche misurarsi su riforme fondamentali e alcune di queste hanno respiro costituzionale", ha proseguito il presidente del Consiglio. "Siamo un governo nato con un progetto politico preciso e deve esprimere la forza di riformare il giusto per consentire alle istituzioni di garantire funzionalità. Dobbiamo essere coraggiosi, ci confronteremo anche sulla legge elettorale e sono convinto che sapremo trovare la sintesi giusta per dare una spunta riformatrice. Non stiamo galleggiando".

"Sul Mes non drammatizzare, la maggioranza c'è e ci sarà" - Il Mes è "un processo riformatore che va avanti da un anno e mezzo: non c'è da decidere se si attiverà o meno in Mes, ma farò comunicazioni in Parlamento per spiegare quali temi affronterò al Consiglio Ue. Condividerò tutti i passaggi con le forze di maggioranza. Non drammatizzare i passaggi: le forze di maggioranza ci sono, ci sono state e ci saranno".

"Si dice che l'esecutivo è in ritardo sui dossier, ma corre" - "Si continua a dire che il governo è in ritardo su alcuni dossier, ma alcuni dossier come Ilva li abbiamo ereditati", ha sottolineato ancora Conte. "Ora su Ilva c'è un accordo di rilancio e un piano industriale: stava per andare via e invece ora si è avviata una transizione verde. Autostrade: finora nessuno si è accorto che c'era una posizione squilibrata e un concessionario che stava guadagnando miliardi? La concessione era molto chiara a tutti. Stiamo arrivando in porto anche qui. Stiamo correndo".

La protesta del centrodestra - La Camera stava votando gli ordini del giorno al decreto sicurezza e, poco dopo l'inizio della conferenza stampa di Conte, sono iniziate le proteste dei deputati del centrodestra al grido di "libertà, libertà" per poi precipitarsi al centro dell'emiciclo, compresi quelli i cui scranni in questo periodo per il Covid sono stati posti in Transatlantico. La seduta è stata dunque sospesa.

"Conte venga in Aula" - Dopo la mobilitazione, il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato la capigruppo. Il centrodestra chiede che sia calendarizzata subito una comunicazione del presidente del Consiglio sul Dpcm.

Salvini: "Conte è un Pinocchio" - "Parla Conte, il 90% dei commenti sulla sua pagina sono critiche e insulti. Gli Italiani hanno capito che si tratta di un Pinocchio", ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini.