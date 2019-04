Governo, Conte: "Nessuna prospettiva di spaccatura tra Lega e M5s"

Non esiste alcuna prospettiva di spaccatura tra Lega e M5s all'interno della maggioranza di governo. Lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte, sottolineando che "le diverse sensibilità delle due forze politiche non sono un ostacolo all'azione dell'esecutivo". Il presidente del Consiglio ha poi ricordato che "ha inizio la campagna per le elezioni europee, le quali non saranno l'occasione di un cambio profondo negli equilibri della coalizione".