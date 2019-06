Governo, Conte: "Lunedì vertice con Salvini e Di Maio per stabilire come andare avanti"

Conte, in un colloquio con Il Fatto Quotidiano, spiega che si muoverà soltanto "con il più ampio coinvolgimento politico, concorderemo una linea con i vicepresidenti, in modo che il mio sia un mandato pieno al più alto livello". "Se non basterà una riunione, ne faremo una seconda e poi una terza", aggiunge.



Quanto alla questione minibot, il premier osserva che "è una iniziativa parlamentare che non ho ancora discusso con i promotori della Lega, ma da giurista mi sembra evidente che presenta diverse criticità". E a La Stampa l'economista della Lega Claudio Borghi spiega di come trasformerà la proposta in un progetto di legge: "So bene che è vietato introdurre monete parallele, sarebbe un disastro. La mia proposta è di introdurre uno strumento esigibile per il pagamento di debiti della pubblica amministrazione. Dunque non sarebbe nuovo debito, ma la cartolarizzazione di crediti esistenti. Lo faremo con la legge di bilancio, se riusciremo a realizzare la flat tax eliminando deduzioni e detrazioni, e riconoscendo i crediti di imposta che verranno meno attraverso i minibot".



Il premier parla poi della bufera che ha investito il Csm: "E' una vicenda molto grave, da non sottovalutare, senza entrare nel merito delle indagini mi sembra che l'autosospensione di alcuni membri del Csm che hanno avuto rapporti impropri con la politica non sia una reazione sufficiente ma sarebbe un errore anche l'azzeramento dell'intero Consiglio, una scelta che finirebbe per penalizzare chi si è comportato bene". Conte dovrà esaminare le proposte di riforma, ma qualcosa andrà fatto per rimediare a un "gravissimo vulnus alla credibilità della magistratura".