Governo, Conte: Draghi prenda posizione ferma su reddito cittadinanza

IPA

"Ho sollecitato il presidente Draghi a prendere una posizione chiara e ferma in merito a reddito e pensioni di cittadinanza". Lo scrive su Facebook il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte, aggiungendo che "alcuni leader di partito hanno deciso di prendere di mira gli aiuti alle fasce più deboli e più esposte della popolazione, proponendo un referendum per cancellare", le due iniziative a firma M5s.